Bejaard koppel belandt om onbekende reden met wagen in de gracht in Moerkerke

Vrijdagavond even na 20.00 uur verloor de bestuurder van een personenwagen op de Natiënlaan in Moerkerke-Damme om een onduidelijke reden de controle over zijn voertuig en kwam in de middenberm in de sloot terecht.

Hij ramde daarbij een verkeersbord. Het bejaarde koppel dat in de richting van Knokke reed diende door de brandweer uit hun auto geholpen te worden. Maar ze raakten voor zover bekend niet gewond. Er waren geen andere voertuigen betrokken bij het ongeval. Door de takelwerkzaamheden was de linkerrijstrook afgesloten voor het verkeer. Hinder was er niet.