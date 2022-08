Baby en jonge kinderen naar ziekenhuis na botsing op druk kruispunt in Ieper

Een aanrijding tussen twee wagens op een kruispunt in Ieper liep gelukkig relatief goed af voor de zeer jonge inzittenden: in de voertuigen waren een baby van zes weken en twee kinderen van drie en twaalf jaar aan boord. Ze werden met de twee vrouwelijke bestuurders overgebracht naar het ziekenhuis voor een controle.

Op het kruispunt van de Noorderring en Veurnseweg bij de Ieperse deelgemeente Brielen gebeurde woensdag rond 12.30 uur een aanrijding tussen twee voertuigen. Een Opel Astra reed op de Veurnseweg uit de richting van Ieper en wou de Noorderring links opdraaien richting Poperinge. Volgens vaststellingen van politiezone Arro Ieper had de bestuurster niet opgemerkt, dat in de tegenovergestelde richting een Renault Kangoo kwam aangereden op de Veurnseweg vanuit Brielen. De Opel Astra werd aangereden in de rechterflank en beide voertuigen kwamen tot stilstand op het kruispunt.

In de ene wagen waren een bestuurster van 28 jaar uit Deerlijk en een baby van zes weken aan boord. In het ander voertuig zat een vrouw van 39 jaar uit Ieper aan het stuur. Haar passagiers waren twee kinderen: een jongen van 3 jaar en een jongen van 12 jaar. Alle vijf inzittenden werden overgebracht naar het Jan Yperman Ziekenhuis voor een controle. Hun verwondingen waren hoogstens licht.

De voertuigen waren zwaar beschadigd en moesten getakeld worden. Tijdens de vaststellingen en opruimwerken zorgde Brandweer Westhoek voor extra signalisatie. De brandweer reinigde ook het wegdek. Tijdens de interventie was er een tijdlang hinder voor het verkeer op het drukke kruispunt. (TP)