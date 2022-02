Auto’s eindigen in gracht en op akker na zware klap in Lo-Reninge

In de Oostvleterenstraat (N8) op het grondgebied van Lo-Reninge kwam het woensdagmiddag even voor 17 uur tot een zware botsing tussen twee personenwagens. Dat gebeurde tussen de zijstraten Sperlakenstraat en de Meiboomstraat net op de grens met Oostvleteren.

Geen gewonden

Wat er precies gebeurde, is niet duidelijk. Een Mercedes break en een personenwagen Peugeot kwamen ter hoogte van een private weg naar een hoeve zwaar met elkaar in aanrijding. De Mercedes eindigde met de neus in de gracht, maar de Peugeot denderde een eind verder over een akker en kwam meer dan tien meter verder tot stilstand in de modder. Beide bestuurders konden zelf hun voertuig verlaten en raakten niet gewond. Ook de verkeershinder bleef beperkt. Enkel bij het takelen van de beschadigde wagens was er even wat hinder. (JH)