Auto’s botsen in Astridlaan in Assebroek

Zaterdagmorgen even over 8 uur gebeurde in de Astridlaan op Ver-Assebroek een ongeval twee wagens die uit tegenovergestelde richting kwamen, kwamen met elkaar in botsing.

De bestuurder van de zware suv kwam pas een paar honderd meter verder tot stilstand toen hij merkte dat hij op de plaats van de aanrijding zijn linker voorwiel was verloren. Niemand raakte gewond. De bestuurder van de suv legde een positieve ademtest af. Door het ongeval en de takelwerkzaamheden was de Astridlaan even afgesloten voor het autoverkeer. Hinder was gezien het vroeg uur nauwelijks. Beide voertuigen dienden getakeld.