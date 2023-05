Automobiliste rijdt frontaal in op fietser, slachtoffer sterft: “De vrouw was eerder die dag door haar werkgever naar huis gestuurd, omdat ze zich niet goed voelde”

Een 51-jarige fietser liet zaterdagochtend in Oudenburg het leven na een frontale aanrijding door een automobiliste. De bestuurster van de wagen, een vrouw geboren in 1964, werd vermoedelijk onwel achter het stuur. Het slachtoffer werd nog afgevoerd naar het ziekenhuis, maar overleed daar aan zijn verwondingen. De straat werd in beide richtingen afgesloten.

Rond 10.15 uur gebeurde zaterdagvoormiddag een zwaar verkeersongeval in Oudenburg. De hulpdiensten snelden zo snel mogelijk ter plaatse om de eerste vaststellingen te doen. Een 51-jarige fietser reed op het fietspad richting de vaart komende van het centrum in Oudenburg toen hij ter hoogte van de Abdijhoeve aangereden werd door een wagen. Een automobiliste, geboren in het jaar 1964, week plotseling van haar rijvak af en kwam met haar wagen tot stilstand op het fietspad. De vrouw reed tijdens het manoeuvre de fietser frontaal aan op het fietspad.

“De vrouw was eerder die dag door haar werkgever naar huis gestuurd, omdat ze zich niet goed voelde”, vertelt burgemeester Anthony Dumarey (Open VLD). “Het slachtoffer zou net de straat waar hij woont inrijden. Het ongeval gebeurde op slechts twee kilometer van zijn deur.”

De vrouw werd in alle waarschijnlijkheid onwel achter het stuur, al is dat nog niet bevestigd. Een verkeersdeskundige kwam ter plaatse om meer duidelijkheid te scheppen. De politie nam de automobiliste wel mee voor verhoor. “De vrouw kan zich momenteel niets herinneren van het ongeval”, vertelt burgemeester Dumarey. “Er werd een alcoholtest afgenomen, maar die is negatief.”

Het slachtoffer werd nog overgebracht naar het ziekenhuis, maar overleed daar aan zijn verwondingen. Burgemeester Anthony Dumarey kende het slachtoffer persoonlijk. “Wij wonen in dezelfde straat”, vertelt Dumarey. “Ik zag de man dus af en toe.”

De baan werd in beide richtingen afgesloten voor verkeer. De politie voorziet een omleiding. (JVM/CZ)