Automobiliste (23) knalt met Mercedes tegen geparkeerde voertuigen in Beveren-Leie

Langs de Kortrijkseweg (N43) in Beveren-Leie (Waregem) is een 23-jarige jongedame in de nacht van maandag op dinsdag met haar Mercedes op twee geparkeerde voertuigen geknald. Zelf moest ze naar het ziekenhuis overgebracht worden.

Iets voor 2.00 uur reed M.D. uit Waregem met haar Mercedes van Desselgem (Waregem) richting Harelbeke. Om een nog onduidelijke reden week ze plots van haar rijvak af en knalde aan de rechterkant van de weg tegen de geparkeerde bestelwagen van pleisterwerken Joeri.

Door de klap vloog de bestelwagen vooruit tegen een tweede geparkeerde auto. Net als de Mercedes liepen de aangereden voertuigen zware schade op. De Mercedes draaide bijna 180 graden rond en kwam midden de rijweg tot stilstand. De rijstrook richting Harelbeke bleef een tijdlang voor het verkeer afgesloten.

