Automobilist vrijgesproken na dodelijk ongeval met bromfietser Dylan (17): “Het wrange gevoel blijft”

Bijna 4 jaar nadat bromfietser Dylan Lommens (17) uit Waarmaarde (Avelgem) het leven liet na een ongeval in Heestert (Zwevegem) is de 26-jarige automobilist uit Waregem dinsdag door de Kortrijkse politierechter vrijgesproken. Op basis van twijfel, want ondanks tal van extra aanvullende onderzoeken en deskundigenverslagen zijn de omstandigheden van het ongeval nooit helemaal opgeklaard kunnen worden.

Dylan was de nacht van 5 juli 2019 met zijn bromfiets op weg naar huis na zijn eerste werkdag als jobstudent. Langs de Vierkeerstraat in Heestert (Zwevegem) botste hij frontaal met de BMW van Sven D. (26). Voor de tiener kon geen hulp meer baten. Hij overleed ter plaatse.

Onduidelijkheid

Drie verkeersdeskundigen lieten hun licht over het ongeval schijnen maar tot eensluidende conclusies kwamen ze niet. Slechts één zaak was duidelijk: het ongeval gebeurde op de rijstrook van de bromfietser, maar wel bijna in het midden van de weg.

“We houden hier een wrang gevoel aan over” – Dylans moeder Cynthia Verdonck

Was Dylan op dat moment aan het telefoneren? Dat wou de politierechter wel eens weten, maar ook een onderzoek van het telefoontoestel door het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie (NICC) bracht geen duidelijkheid. Er waren rond het ogenblik van het ongeval wel inkomende berichten en oproepen maar die zijn niet door Dylan opgenomen of beantwoord. Of hij op het scherm heeft gekeken, kan niet uitgemaakt worden. Een analyse van zijn bloed is evenmin gebeurd. De openbare aanklager had de zaak immers aanvankelijk al geseponeerd. Pas na rechtstreekse dagvaarding door de nabestaanden kwam de automobilist toch voor de politierechter.

Zware dag voor familie

“We houden er een wrang gevoel aan over”, klinkt het bij Dylans moeder Cynthia Verdonck en haar advocaat Jean Van Acker. “Er is geen enkel element dat wees op een fout van Dylan maar er is toch twijfel gezaaid. Het wordt opnieuw een zware dag. We waren niet uit op een zware veroordeling van de chauffeur maar hadden toch op een principiële straf gerekend. We kunnen nu enkel maar hopen dat het parket dit keer wél haar verantwoordelijkheid neemt en in beroep gaat.”

Ook bestuurder teleurgesteld

Ook bij automobilist Sven D. heerste na de vrijspraak geen hoerastemming. “Ik ben niet echt opgelucht”, aldus D. “Ik had liever bevestiging gehad dat ik geen fout maakte. Ik ben de enige die alles voor mijn ogen heeft zien gebeuren en weet dat ik niets fout deed. Vrijspraak op basis van twijfel, daar kan ik dus niet echt blij mee zijn.”

“Dit blijft dan ook pijnlijk voor iedereen, voor Sven én voor de nabestaanden”, aldus advocaten Bram Van den Bunder en Julie Vandenbogaerde. (LSi)