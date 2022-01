Automobilist vraagt vrijspraak na dodelijk ongeval oud-vlasser Antoon: “Was onmogelijk te vermijden”

Een 49-jarige automobilist uit Waregem is omwille van zijn te hoge snelheid verantwoordelijk voor het ongeval waarbij op 14 september 2020 oud-vlasser Antoon Maes (89) vlak voor zijn woning in Bavikhhove (Harelbeke) om het leven kwam. Dat vindt alvast de openbare aanklager in Kortrijk. De automobilist stond voor de politierechtbank terecht maar vroeg de vrijspraak. “Dit ongeval kon iedereen overkomen”, vond zijn advocaat.

Zowel Antoon als de bestelwagen van de Waregemnaar kwamen uit de richting van Ooigem (Wielsbeke). Na een zomers fietsritje wou de 89-jarige fietser iets voorbij zijn woning in de Hoogstraat in Bavikhove de weg dwarsen. De chauffeur van de bestelwagen probeerde nog uit te wijken maar de fietser belandde toch op de voorruit. Passanten en toegesnelde hulpdiensten probeerden nog geruime tijd te reanimeren, tevergeefs.

Op de plaats van het ongeval geldt een snelheidsbeperking van 50 kilometer per uur. Buurtbewoners klagen al langer dat er veel te snel wordt gereden en volgens de deskundige die het ongeval in opdracht van het parket onderzocht, reed ook Koen V. uit Waregem er te snel: 80 kilometer per uur. “Antoon is bij het oversteken verschalkt door de snelheid van die bestelwagen”, vond de advocaat van de nabestaanden. “Had de automobilist zich aan de snelheidsbeperking gehouden, dan had Antoon de weg kunnen dwarsen of had het voertuig tijdig kunnen stoppen.”

De automobilist en zijn advocaat Hubert Vandenbulcke waren een andere mening toegedaan. “Hij had voorrang en het was onmogelijk om het ongeval te vermijden”, klonk het. “Getuigen vertelden over het rare, waggelende fietsgedrag van het slachtoffer, waarbij hij voortdurend opzij keek. Hij stak plots uit het niets de weg over.” “Ik reed meer dan toegelaten”, gaf Koen V. zelf toe. “Maar geen 80 kilometer per uur. Ik schat tussen de 50 en 60 kilometer per uur.” “Ons vader was nog heel kwiek”, vertelde een dochter van Antoon. “Het is spijtig dat zo’n ongeval is moeten gebeuren.” De politierechter velt op 22 februari een vonnis. (LSi)