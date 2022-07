Automobilist verliest controle over stuur en knalt op elektriciteitspaal in Roeselare

Langs de Rumbeeksegravier in Roeselare gebeurde maandag omstreeks 17 uur een spectaculair ongeval. Een jongeman knalde er met zijn Peugeot tegen een elektriciteitspaal, waarna zijn voertuig op zijn dak kwam te liggen. De bestuurder kon zichzelf uit het voertuig bevrijden.

De bestuurder was maandagmiddag op weg langs de Rumbeeksegravier en reed richting Beveren. In de bochtige, landelijke weg verloor hij plots de controle over het stuur van zijn voertuig. De Peugeot knalde tegen een elektriciteitspaal en belandde daarna op zijn dak.

De paal knakte af en kwam over de weg te liggen. De hulpdiensten, waaronder de brandweer en een MUG-team, snelden onmiddellijk ter plaatse. Bij aankomst bleek dat de jongeman zichzelf had kunnen bevrijden uit het autowrak. Hij werd ter controle overgebracht naar het ziekenhuis.

Een medewerker van Fluvius werd opgeroepen om het probleem met de elektriciteitspaal op te lossen. De wagen kon nadien getakeld worden. Door het voorval was een gedeelte van de Rumbeeksegravier een tijdlang afgesloten voor het verkeer.