Automobilist ruim uur gekneld na ongeval op Waregemse Expresweg

Bij een verkeersongeval op de Expresweg in Waregem zijn donderdagnamiddag twee personen gewond geraakt. Hun wagen ging vermoedelijk aan het slippen door een plotse regenbui. De bestuurder zat lange tijd gekneld in zijn voertuig.

Het ongeval gebeurde rond 15.45 uur op de Expresweg in de richting van Wielsbeke. Er waren geen andere voertuigen bij betrokken, de bestuurder verloor vermoedelijk de controle over het stuur door aquaplaning. De Toyota Land Cruiser ging links van de weg af en raakte de berm. Het voertuig ging bijna overkop en belandde verticaal met het dak tegen een verlichtingspaal. Ook die raakte beschadigd. Na de tuimelpartij belandde de verhakkelde Toyota terug op vier wielen dwars over de Expresweg.

Bestuurder gekneld

In het voertuig zat ook een vrouwelijke passagier, die kon zonder veel problemen uit het wrak klauteren en werd snel naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder had minder geluk. De brandweer was ruim een uur bezig om de man veilig via de koffer uit het voertuig te halen. Het volledige dak moest daarvoor van de Toyota gehaald worden. “Het ging om een erg stevig voertuig en dat bemoeilijkte de werken enigszins”, klonk het bij de brandweer. “Anderzijds is het voor de inzittenden wellicht hun redding geweest.”

De bestuurder raakt onder andere gewond aan de arm en werd uiteindelijk ook naar het ziekenhuis gebracht. Hun Toyota werd getakeld. Tijdens deze werken was de Expresweg in de richting van Wielsbeke lange tijd afgesloten van het kruispunt met de Jozef Duthoystraat tot de Eikenlaan. (JF)