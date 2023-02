Automobilist gewond na knal tegen geparkeerde wagen in Beitem

Bij een verkeersongeval in Beitem (Roeselare) is zaterdagnacht een automobilist gewond geraakt. Hij knalde met de bestelwagen van zijn werkgever tegen een geparkeerde wagen. De klap vernielde niet alleen de auto van de bewoners maar ook een muurtje in de voortuin.

Rond 5.30 uur reed de man met zijn bestelwagen van outsourcingbedrijf Smart Solutions in Roeselare van Beitem richting Ledegem. In de Kortewagenstraat knalde hij plots aan de andere kant van de weg tegen een geparkeerd voertuig, dat enkele meters achteruit tot tegen een muurtje in de voortuin van de bewoners en eigenaars van de wagen vloog. De automobilist liep een hoofdwonde op en moest naar het ziekenhuis overgebracht worden. Beide auto’s liepen zware schade op en moesten getakeld worden. (LSi)