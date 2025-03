Automobilist gewond bij buiteling langs E17 in Deerlijk

Op de snelweg E17 richting Gent is donderdagnacht een auto over kop gegaan. De chauffeur raakte zwaargewond en moest uit zijn auto bevrijd worden.

Iets over 3 uur verloor de man net voorbij de afrit in Deerlijk de controle over het stuur van zijn Mazda 3. De wagen ging over kop en belandde rechts van de weg tegen een bord van Wegen en Verkeer dat oproept om de website te checken en ‘verrassingen te vermijden’ door wegenwerken.

De man achter het stuur moest door de brandweer van de zone Fluvia uit het wrak geholpen worden. Daarna ging het met een ambulance richting ziekenhuis. Door het ongeval bleef de rechterrijstrook richting Gent een tijdlang voor alle verkeer afgesloten. Dat zorgde op het nachtelijke uur niet voor verkeersproblemen. De auto moest getakeld worden. (LSi)