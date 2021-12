Autobestuurder pleegt vluchtmisdrijf na aanrijding fietser in Sint-Eloois-Winkel

Langs de Smissestraat in Sint-Eloois-Winkel gebeurde er vrijdagavond om 22.15 uur een ongeval met vluchtmisdrijf. Een vijftiger uit de gemeente werd aangereden toen hij met zijn fiets op weg was. Een bestuurster die even na de feiten passeerde, merkte de man op de grond op en verwittigde de hulpdiensten.

De Winkelnaar werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis in Rumbeke. De man is zwaargewond, maar inmiddels niet meer in levensgevaar. De aanrijder reed na het voorval gewoon door. Een deskundige van het parket kwam ter plaatse. De politie startte een onderzoek op en maakt daarbij gebruik van camerabeelden uit de straat.