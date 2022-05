Autobestuurder gewond na spectaculair ongeval op RN58

Zondagmorgen raakte één voertuig betrokken bij een spectaculair ongeval op de RN58 in Komen-Waasten. De bestuurder werd gewond afgevoerd naar het ziekenhuis.

“Het is een mirakel dat de bestuurder dit heeft weten te overleven!” De reacties van de hulpdiensten lieten weinig aan de verbeelding over wanneer ze het tafereel aan de afrit van de RN58 zagen. Rond 06:30 uur reed een sportwagen, met aan het stuur een chauffeur uit Frankrijk, op de RN58 in de richting van Frankrijk. Ter hoogte van de afrit Le Bizet, die via de Touquetstraat de verbinding maakt tussen Le Bizet en Frelinghien, liep het grondig fout.

“Er zijn nog heel wat onduidelijkheden met betrekking tot de omstandigheden van het ongeval”, liet de brandweerofficier ter plaatse optekenen. “Het voertuig reed in de richting van Frankrijk en wilde de afrit nemen. Verstrooidheid of snelheid? Daarover bestaat nog twijfel maar wat wel vast staat is dat de chauffeur de afrit compleet heeft gemist. Het voertuig kwam naast de afrit terecht en donderde via de berm naar beneden. Aan de toestand van de wagen te zien moet het voertuig ook overkop zijn gegaan. Onze diensten hebben dan ook het nodige moeten doen om de chauffeur te kunnen bevrijden, waarop hij gewond naar het ziekenhuis werd overgebracht.” De wagen, een sportief exemplaar van Duitse makelij, werd tot schroot herleid.

Of er sprake was van alcohol of verdovende middelen achter het stuur, is nog niet duidelijk. De politie opende meteen een onderzoeksdossier. De verkeershinder bleef, gelet op het uur, erg beperkt. Geen enkel ander voertuig raakte bij het ongeval betrokken.