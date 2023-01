Auto verleent geen voorrang: moeder met twee kinderen overkop

Een jonge moeder uit Pittem ging dinsdagnamiddag overkop na een ongeval op het kruispunt van de Vijfstraat en de Spillebosstraat in Meulebeke. Zowel zij als haar twee kinderen bleven als bij wonder ongedeerd. Ze werd in de flank geraakt door een Opel Astra die geen voorrang verleende.

Het ongeval gebeurde rond 16.20 uur. Een jonge vrouw, afkomstig uit Meulebeke, volgde met haar Peugeot Partner de Vijfstraat in de richting van Pittem toen ze hard in de flank geraakt werd door een blauwe Opel Astra. Die kwam vanuit de Spillebosstraat en verleende geen voorrang. Ook deze bestuurder bleef ongedeerd. Zijn Opel liep wel zware schade op aan de voorkant. Door de impact van de aanrijding belandde de Peugeot van de jonge vrouw op zijn dak.

Schrik

De bestuurster hing ondersteboven in haar wagen en kon zichzelf eerst niet op eigen kracht bevrijden. “Ik had schrik om mijn gordel los te maken, naar beneden te vallen en mijn bril kapot te maken”, zei de vrouw. Ze raakte niet gewond bij het ongeval maar was wel erg geschrokken. Haar twee kinderen werden ter plaatse onderzocht door de toegesnelde ambulanciers, maar niemand moest naar het ziekenhuis.

Beide betrokken voertuigen moesten getakeld worden en tot die tijd was de Vijfstraat plaatselijk afgesloten. Dit veroorzaakte weinig hinder. (JOF)