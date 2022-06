Auto vat vuur na bezoek aan garagist in Izegem, bestuurder kan nog net ontkomen

Dinsdagochtend rond 11.00 uur brandde in de Lodewijk De Raetlaan in Izegem een Ford uit. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg op een nabijgelegen bedrijventerrein. De bestuurder, een man uit Izegem, was op terugweg van de garage.

Na een bezoek bij zijn garagist keerde de Izegemnaar omstreeks 11 uur via de Lodewijk De Raetlaan terug naar huis. Daar merkte een tegenligger vlammen op aan de onderkant van de Ford. Hij waarschuwde onmiddellijk de chauffeur die zijn wagen snel parkeerde.

Erger voorkomen

Nauwelijks een paar tiental seconden later stond de auto in lichterlaaie. De brandweer van Izegem snelde ter plaatse en kreeg het vuur gelukkig snel onder controle. “We konden voorkomen dat het vuur oversloeg op een bedrijventerrein vlakbij. Op die manier werd erger voorkomen”, zegt Patrick Vanlauwe, brandweerofficier bij de Izegemse brandweer.

De wagen was rijp voor de schroothoop. © BF

Op het bedrijventerrein liggen stapels plastic buizen, maar gelukkig geraakte het vuur niet tot daar. De chauffeur, die tijdig uit zijn voertuig geraakte, kwam met de schrik vrij. Zijn wagen brandde wel helemaal uit en is rijp voor de schroothoop. Door de autobrand was een gedeelte van de Lodewijk De Raetlaan even afgesloten voor het verkeer.