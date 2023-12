Auto vat vuur en brandt uit op E40 in Beernem

Vrijdagmiddag even voor 13 uur merkte een bestuurder van een personenwagen ter hoogte van de afrit Beernem, in de richting van Brussel, dat zijn wagen achteraan vuur had gevat.

Hij kon nog zijn Smart op de pechstrook parkeren en de hulpdiensten verwittigen. Die hadden de brand snel onder controle, maar toch is de wagen zo goed als uitgebrand en rijp voor de sloop.

Vermoedelijk is een technisch defect de oorzaak van de brand. Dat wordt nog onderzocht. Door het voorval was de oprit deels afgesloten alsook de rechter rijstrook. Niemand raakte gewond en de verkeershinder viel mee.