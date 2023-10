Auto van Sylvia tot schroot herleid na aanrijding met vluchtmisdrijf: “Ik had die auto pas 2 uur”

Twee uur: zo lang had Sylvia Thirion uit Oostende haar nieuwe auto. Tot een roekeloze bestuurder haar auto tot schroot herleidde. Wat het allemaal nog veel erger maakt is dat de bestuurder ook nog eens de vlucht nam. De vrouw hoopt nu dat iemand iets gezien heeft en zoekt eventuele getuigen.

Om 20 uur ging Sylvia donderdagavond haar nieuwe wagen, een tweedehands Peugeot 208, ophalen. “Ik ben een beginnende ondernemer”, vertelt de vrouw die mindfulnesscoach is. “Ik heb heel veel kosten gehad om mezelf bij te scholen tot stressexperte. Om naar de verschillende trainingen te rijden heb ik een autootje gekocht.”

Blij als ze was reed ze kort nadat ze de auto donderdagavond mocht gaan ophalen, richting haar relaxatietherapeute in de Oostendse Northlaan. Het is daar dat het noodlot toesloeg. “Toen ik buiten kwam zag ik meteen dat mijn auto zwaar toegetakeld was”, vervolgt Sylvia. “Je komt van een relaxatietherapeute om de stress van je af te schudden en dan kom je buiten en merk je dat je auto tot schroot herleid werd.”

Sylvia’s auto vertoont immens veel schade. Haar hele linkerflank werd opengereten. “Veel zal er niet meer te herstellen vallen”, vreest, de vrouw. “Twee mannen die op een bankje zaten, hebben het ongeval zien gebeuren. Zij konden bevestigen dat het om een witte bestelwagen ging, met een soort van blauwe kap. Een nummerplaat konden ze helaas niet noteren. Mijn man heeft het via Facebook al geprobeerd om tips te vinden en daar kwam alvast een bruikbare tip uit. Iemand reed op dat moment in de buurt achter een bestelwagen van dit type, die al zwalpend over de weg reed.”

Getuigen

Ter plaatse contacteerde Sylvia meteen de politie, die ter plaatse kwam. “Ze vertelden me dat ze het opvallend vonden hoe rustig ik er onder bleef. Heel veel mensen reageren kwaad of emotioneel, maar ik niet. Dat heeft geen zin, want gebeurd is het toch. Emoties hoef je niet weg te duwen, het is ok om die te uiten, maar het is hoe je ermee omgaat. Ik vraag me vooral af wat de beweegredenen zijn waarom iemand wegvlucht na zo’n ongeval”, aldus Sylvia.

De vrouw hoopt nu de dader te vinden en roept getuigen op om zich te melden. “Ik ga helaas een nieuwe wagen moeten zoeken, maar ik zal die zelf opnieuw moeten bekostigen, want er is voorlopig geen dader. Daarom hoop ik dat er toch nog een tip naar de dader kan leiden. Het kan niet anders of die bestelwagen moet heel wat schade hebben, als je mijn auto ziet… We hopen hem of haar te vinden zodat de schade vergoed kan worden. De politie ging nog de camerabeelden bekijken, hopelijk schept dat enige duidelijkheid”, besluit de vrouw.

De politie is een onderzoek gestart. “Langs de Northlaan in de rijrichting van de Troonstraat, stelde de politie twee beschadigde auto’s vast”, zegt politiewoordvoerder Timmy Van Assche. “Een tot dusver onbekende bestuurder zou met de rechterkant van een voertuig tegen de linkerzijde van een geparkeerde auto hebben gereden. Deze auto schoot hierdoor vooruit en kwam zo terecht tegen de achterkant van een ander geparkeerde voertuig, vlak ervoor. De eerst aangereden wagen diende te worden getakeld. De aanrijder bleef niet ter plaatse. Politie Oostende voert verder onderzoek naar de feiten en vervatte alles in een proces-verbaal.”