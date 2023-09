Auto van 73-jarige vrouw vernield na knal over nieuwe vluchtheuvel in Veurne

Een 73-jarige vrouw uit Lo-Reninge liep woensdagavond de schrik van haar leven op bij een ongeval in Veurne. Ze knalde met haar Mercedes vol over een nieuwe vluchtheuvel van de heraangelegde Pannestraat. De gevolgen zijn groot: het motorblok van de wagen is kapot en de auto is dus perte totale.

Het verkeersongeval gebeurde woensdagavond om 18.50 uur. Volgens de politie Spoorkin was een dame van 73 uit Lo-Reninge wat verstrooid toen ze in de Pannestraat in Veurne reed. Die straat wordt sinds twee jaar volledig opnieuw aangelegd en de werken lopen nog enkele maanden verder.

Even voor de spoorwegovergang richting Veurne ligt een nieuwe vluchtheuvel met daarna een asverschuiving. De vrouw merkte dat te laat op en knalde met haar Mercedes B-klasse vol op de vluchtheuvel. Daarna reed ze de vluchtheuvel over en kwam tot stilstand op enkele verkeersborden. De carterpan van haar wagen brak daarbij open waarna de Mercedes alle olie verloor. Nog erger is dat bij controle het motorblok van de auto kapot bleek te zijn en de wagen dus perte totale is. Gelukkig was de 73-jarige vrouw niet gewond, ze was enkel wat in shock. De brandweer kwam langs om alle olie op te ruimen. (JH)