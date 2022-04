Auto spectaculair overkop op gloednieuwe Munkenbrug tussen Waregem en Wielsbeke

Op dinsdagavond 26 april knalde een voertuig op de nieuwe Munkenbrug die sinds enkele weken Desselgem en Ooigem verbindt. Een jonge man nam zijn bocht te breed en reed een stuk over het begin van de brug, na een botsing tegen de binnenkant ging het voertuig overkop. Het slachtoffer werd met lichte verwondingen afgevoerd naar het ziekenhuis.

Iets voor 23 uur op dinsdag 26 april ging een bestuurder met zijn grijze Peugeot overkop op de gloednieuwe brug tussen Desselgem (Waregem) en Ooigem (Wielsbeke). De Munkenbrug, ter hoogte van de gekende legertank, werd pas enkele weken geleden feestelijk geopend maar was op dinsdagavond het decor van een bizar ongeval.

Een jonge man die vanuit Desselgem de brug opreed, nam zijn bocht te wijd en reed met de rechterkant van zijn voertuig over het stalen begin van de brug. Het creëerde een schans-effect en de auto werd licht de hoogte in gekatapulteerd. De bestuurder botste zo tegen de binnenkant van de brug en ging overkop. De wagen kwam tot stilstand in het midden van de weg.

De hulpdiensten snelden dus dinsdagavond voor het eerst naar de vernieuwde brug. De bestuurder geraakte zelf uit zijn voertuig en bleek niet zwaargewond te zijn. Hij werd voor verder onderzoek naar het O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis in Waregem gebracht. De Munkenbrug werd tijdelijk afgesloten om de fors beschadigde wagen te kunnen takelen en de brokstukken van het wegdek te ruimen. Daardoor ontstond er langs beide kanten een kleine file.