Auto rijdt vrouw op speed pedelec aan en neemt de vlucht

Op het kruispunt van de Dammaertstraat en Oostnieuwkerkestraat in Staden gebeurde er dinsdag in de vooravond een ongeval met vlucht. Een 40-jarige vrouw uit Roeselare, die met haar speed pedelec op weg was, werd er aangereden door een wagen.

De vrouw kwam ten val, maar de aanrijder stopte niet. Passanten zagen de vrouw liggen en verwittigden de hulpdiensten. Een MUG-team en ambulance snelden onmiddellijk ter plaatse. De vrouw kreeg ter plaatse de eerste zorgen toegediend en werd overgebracht naar AZ Delta in Roeselare.

“Haar verwondingen blijken al bij al toch goed mee te vallen”, aldus Glenn Verdru, woordvoerder van de politiezone Arro Ieper. De politie is inmiddels een onderzoek opgestart en zoekt naar de aanrijder. Mogelijks kunnen brokstukken die na de aanrijding op het wegdek belandden voor een doorbraak zorgen. Doordat het ongeval dicht bij de grens met Hooglede en Roeselare gebeurde werd ook de politiezone RIHO op de hoogte gebracht van hetgeen er gebeurd is.