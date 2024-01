Auto rijdt jongeman (21) op step aan in Lichtervelde: slachtoffer met hoofdwonde naar ziekenhuis

Op de Roeselarebaan in Lichtervelde vond dinsdagavond een zwaar verkeersongeval plaats. Een auto reed er een 21-jarige man op een step aan.

Het ongeval vond kort voor 19 uur plaats op de Roeselarebaan (N32) ter hoogte van carwash De Singel, net voor de kruising met de Koolskampstraat (N35). Een bestuurder reed er met zijn wagen een stepper omver.

Toestand onduidelijk

Omstaanders sloegen alarm en de hulpdiensten snelden naar het ongeval. De persoon op de step, een 21-jarige man uit Roeselare, had een hoofdtrauma maar was bij bewustzijn. De jongeman werd afgevoerd naar het AZ Delta. Zijn toestand is momenteel onduidelijk.

De bestuurder van de wagen legde een negatieve ademtest af, net zoals de stepper. De brandweer leidde het verkeer tijdelijk in goede banen en ruimde nadien de weg.