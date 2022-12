Auto rijdt in op geparkeerde oplegger op Noorderring van Ieper: 24-jarige bestuurder anderhalf uur gekneld in vrieskou

Zondagochtend rond 6 uur is een 24-jarige bestuurder uit Veurne met zijn auto ingereden op een geparkeerde vrachtwagenoplegger op de Noorderring van Ieper. De brandweer deed er meer dan een uur over om de man uit zijn wagen te bevrijden. Het slachtoffer werd overgebracht naar het ziekenhuis en verkeert in kritieke toestand.

Om 6 uur ‘s ochtends gebeurde zondag een ongeval op de Noorderring van Ieper. Op een paar honderd meter van het kruispunt met de Pilkemseweg reed een Renault Modus op de Ieperse Noorderring vanaf de afrit van de autosnelweg A19 in de richting van Poperinge. Om onbekende reden week de auto af van het rijvak af en kwam tegen de achterzijde terecht van de oplegger van een vrachtwagen, die geparkeerd stond langs de Noorderring. De auto belandde tegen een heftruck, die gemonteerd was op de achterkant van de oplegger. Lees verder onder de foto

“Het gaat om een jongeman van 24 jaar. Het verkeer dat van de A19 kwam moest daardoor deze ochtend ter hoogte van de afrit tijdelijk omgeleid worden. Door de zware impact van de aanrijding kwam de autobestuurder gekneld te zitten in het wrak”, zegt Glenn Verdru van de politiezone Arrondissement Ieper.

Zware bevrijding

De brandweer moest ter plaatse om de jongeman uit zijn auto te bevrijden. “De man was in een foetushouding geraakt en zat met de voeten en knieën geklemd ter hoogte van het dashboard”, vertelt Dirk Vandekerckhove, kapitein bij Brandweer Westhoek. “We moesten de nodige tijd nemen en stap per stap te werk gaan, om te voorkomen dat er bijkomende letsels zouden ontstaan. Met hydraulisch materiaal konden we het dak en zijkant van het voertuig verwijderen, en het slachtoffer op een correcte manier eruit halen. Hij bleef bij bewustzijn en kon communiceren.”

“Het was hard aan het vriezen, dus probeerden we hem zoveel mogelijk af te dekken en warm te houden”

“En dat bij vriestemperaturen. “Min vijf en een gevoelstemperatuur van min elf”, aldus Vandekerckhove. “Tijdens de interventie probeerden we hem zoveel mogelijk af te dekken en warm te houden. Uiteindelijk verliep het wel vlot, we leverden goed werk.” Pas om 7.40 uur kon hij overgebracht worden naar het Jan Ypermanziekenhuis. “De man verkeert in kritieke toestand en heeft veel breuken opgelopen. Hij moest met spoed geopereerd worden, maar is stabiel”, zegt Verdru.

“Voor hetzelfde geld was er geen heftruck gemonteerd aan die vrachtwagen, schoof de auto onder de trailer en was dit misschien een heel ander verhaal”, merkt Vandekerckhove nog op. “De heftruck heeft dit voorkomen en de grootste schok opgevangen.” (CJ & TP)