Auto rijdt in de gracht, verblind door tegenligger

Vrijdagavond snelden de hulpdiensten naar de Zwevegemstraat in Otegem. Daar kwam een auto in de gracht terecht.

Het was rond 20.30 uur vrijdagavond dat een bestuurder in de Zwevegemstraat in Otegem richting Sint-Lodewijk Deerlijk reed. Op het lange kaarsrechte stuk weg zou hij echter verblind geweest zijn door een tegenligger en kwam hij zo in de gracht naast de weg terecht.

Aanvankelijk werd gedacht dat de bestuurder gekneld zat in het voertuig, maar dat bleek gelukkig niet zo te zijn. Wel werd hij voor verzorging naar het ziekenhuis overgebracht.

De auto werd niet meteen getakeld en iedereen verliet de plaats van het ongeval. Een tijdje later dachten andere weggebruikers dat het ongeval net gebeurd was en er hulp van doen was. Toen ze de hulpdiensten aan het alarmeren waren, kwam tijdig de melding dat het niet meer nodig was. Korte tijd later werd het voertuig getakeld.