Auto ramt verkeerslicht en vat daarna vuur in Vichte

Een grijze Opel Corsa ramde zondagavond een verkeerslicht op het kruispunt van de N36 en de Beukenhofstraat in Vichte. Na het verkeersongeval vatte de wagen vuur. Buurtbewoner Stijn snelde te hulp met een brandblusser. “De vlammen kwamen al van onder de motorkap, zoiets kan snel escaleren”, aldus Stijn.

Het ongeval gebeurde rond 23 uur zondagavond. “Ik zat rustig een serie te kijken toen ik plots piepende banden en een enorme knal hoorde”, zegt Stijn. “Door die geluiden was het meteen duidelijk wat er aan de hand was. Toen ik buiten ging kijken, nam ik dus mijn brandblusapparaat mee. Je weet maar nooit. Toen ik bij de gecrashte auto aankwam, zag ik al vlammen van onder de motorkap komen. Die was serieus geplooid, dus ik kon er gemakkelijk onder blussen.”

Ravage enorm

De brandweer kwam ook ter plaatse, maar moest dankzij Stijn geen verdere bluswerken uitvoeren. De ravage na het ongeval is wel enorm. De Opel reed aan hoge snelheid over de N36 richting Ingooigem. Aan de verkeerslichten bij de Beukenhofstraat ging de wagen plots rechts het voetpad op. Drie metalen paaltjes gingen tegen de grond en een verkeerslicht werd finaal afgereden. De auto kwam pas enkele tientallen meters verder tot stilstand aan de andere kant van de N36. De voorkant van de wagen liep zware schade op, maar geen van de inzittenden raakte gewond.

Door het ongeval was de N36 een tijdlang plaatselijk afgesloten, maar door het late uur veroorzaakte dit weinig hinder. (JF)