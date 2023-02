Auto ramt paaltjes op E403 in Ruddervoorde en gaat overkop

Even voor 14 uur dinsdagmiddag gebeurde op de E403 in Ruddervoorde een zwaar ongeval. Een personenwagen die in de richting van Brugge reed, ging er door een nog onduidelijke reden van de weg. De auto ramde een paar paaltjes van de aanpalende wei en kwam 50 meter verder op zijn dak tot stilstand.

De hulpdiensten konden de bestuurder uit zijn voertuig bevrijden en naar het ziekenhuis overbrengen. Er waren geen andere voertuigen bij het ongeval betrokken. Het verkeer op de E403 ondervond geen hinder van het ongeval.