Auto ramt gevel in Anzegem

In de Kerkstraat heeft een automobiliste zondagavond een ware ravage aangericht. Ze verloor de controle over het stuur en ramde de gevel van een woning. Als bij wonder raakten zowel de bestuurster als een passagier slechts lichtgewond.

Een blauwe BMW X5 kwam rond 20 uur aangereden vanuit de richting van Anzegem centrum. In de bocht ter hoogte van de AD Delhaize ging de bestuurster echter van de weg af. Ze tikte eerste een verlichtingspaal aan, schampte af op een verkeersbord en reed vervolgens in op een uitstekende gevel van een woning. De BMW schoot nog door en kwam pas enkele meters verder tot stilstand aan de andere kant van de weg, een spoor van brokstukken in zijn kielzog. Het achterwiel bleef achter bij de gevel.

“Ik hoorde gierende remmen en een enorme klap”, zegt een buurtbewoonster. “Ik had thuis muziek opstaan -behoorlijk luid- en ik dacht eerst nog dat de geluiden daar deel van uitmaakten. Maar ik ging meteen buiten kijken en zag wat er aan de hand was.”

Geen ernstige verwondingen

Ondanks de ravage in de straat en de zware blikschade aan de wagen, zijn de twee inzittenden niet ernstig gewond. Ze konden op eigen kracht het voertuig verlaten en werden slechts ter controle meegenomen naar het ziekenhuis.

Het deel van de woning waar ze op ingereden waren, was een erkerraam. Dat raakte zwaar beschadigd maar gezien dit geen dragend deel van het gebouw was, moest dit niet gestut worden. De brandweer ruimde de brokstukken op en de BMW werd getakeld. Tijdens deze werken was de Kerkstraat zo’n uur lang afgesloten.

(JF)