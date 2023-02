Auto raakt van landelijke weg en belandt in gracht in Heuvelland

In Heuvelland belandde een wagen vrijdagnamiddag in een gracht langs de landelijke Godtschalckstraat in Heuvelland.

Brandweer Westhoek werd opgeroepen, omdat de inzittende gekneld zou zitten, wellicht doordat de deur niet open kon. Volgens vaststellingen van politiezone Arro Ieper ging het om een man van 29 jaar uit Heuvelland, die door een medische oorzaak van de rijbaan raakte. Zijn verwondingen zouden miniem zijn. Het voertuig werd getakeld. (TP)