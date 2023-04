Auto raakt van de weg en knalt op boom

Op de Provinciebaan in Staden verloor een 45-jarige vrouw uit Ieper woensdag omstreeks 14.45 uur de controle over het stuur van haar Opel. De wagen belandde rechts in de gracht, maar kwam uiteindelijk tot stilstand tegen een boom naast de weg.

De hulpdiensten snelden onmiddellijk ter plaatse. De signalisatiewagen van de brandweer en een ziekenwagen reden al snel terug huiswaarts. De vrouw bleek namelijk geen verwondingen opgelopen te hebben bij het ongeval. De politie deed de nodige vaststellingen. Een takeldienst kwam ter plaatse om de beschadigde Opel te takelen. Waarom de vrouw op een recht stuk weg plots afweek is onduidelijk.