Auto raakt van de baan en rijdt tegen elektriciteitspaal: paal valt om en passagier raakt gewond

In het Heuvelland belandde vrijdagavond een auto tegen een elektriciteitspaal, die omviel. Een passagier in het voertuig raakte gewond.

Politiezone Arro Ieper kreeg vrijdag melding van het ongeval om 21.12 uur. “Op de Kemmelstraat is een Citroën C4 van de baan geraakt”, verklaart Glenn Verdru, woordvoerder van politiezone Arro Ieper. “De auto beschadigde daarbij een elektriciteitspaal, de omheining van een weide en een waterkeermuur. De precieze omstandigheden van het ongeval zijn niet gekend.”

Passagier gewond

Er waren geen andere voertuigen betrokken bij het ongeval. De Citroën was zwaar beschadigd en telde twee inzittenden. “De bestuurster, een 27-jarige vrouw uit Heuvelland, was niet gewond”, aldus Verdru. “De passagier, een man van 22 jaar uit Heuvelland, raakte wel gewond. Hij is overgebracht naar het ziekenhuis. De ademanalyse van de bestuurster was safe.” (TP)