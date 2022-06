Auto overkop na botsing tegen geparkeerde bestelwagen rattenvanger in Izegem

Donderdagmiddag werd een gedeelte van de Krekelmotestraat in Izegem een tijdlang afgesloten nadat een personenwagen inreed op de geparkeerde bestelwagen van de plaatselijke rattenvanger. De personenwagen kwam op zijn dak te liggen. Twee inzittenden werden gewond afgevoerd naar het ziekenhuis.

Het ongeval gebeurde omstreeks 16.45 uur. Drie collega’s reden na hun werk samen in een Volkswagen naar huis toen de bestuurder plots een geparkeerde bestelwagen niet opmerkte.

Lichtgewond

Die bestelwagen was van een medewerker van de rattenbestrijdingsdienst van de stad. Hij was aan de slag in een woning langs de Krekelmotestraat. De Volkswagen reed vol in op de geparkeerde bestelwagen en kwam daarna op zijn dak te liggen.

De drie collega’s konden zich zelf uit de wagen bevrijden. Ze geraakten bij het ongeval lichtgewond en werden overgebracht naar het ziekenhuis. Vooral hun wagen liep grote schade op. De Volkswagen moest getakeld worden. Door het ongeval was een gedeelte van de Krekelmotestraat een tijdlang afgesloten voor het verkeer.