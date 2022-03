Auto over kop na ongeval ter hoogte van inrit parking AZ Sint-Jan in Brugge

In Ruddershove, ter hoogte van de inrit van de parking van het AZ Sint-Jan in Brugge, gebeurde maandagmorgen rond halftien een ongeval. Daarbij ging een wagen over kop.

Hoe het ongeval precies is kunnen gebeuren, is niet meteen duidelijk. Een brusk uitgevoerd manoeuvre zou er voor gezorgd hebben dat de wagen op zijn dak belandde. Niemand raakte uiteindelijk gewond. Beide auto dienden getakeld.

Door het ongeval was er vertraagd verkeer voor wie op de parking van het ziekenhuis moest zijn. De brandweer kwam ter plaatse om de weg te reinigen.