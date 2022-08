Auto over kop na botsing met geparkeerde Mini

Iets voor middernacht is vrijdagnacht langs de Zuiderlaan in Waregem een auto over kop gegaan. De 30-jarige automobilist uit Waregem raakte gewond en bleek teveel gedronken te hebben.

De bestuurder kwam met zijn Ford uit de richting van het voetbalstadion en reed richting Zuidboulevard. Ter hoogte van het jeugdcentrum verloor hij de controle over zijn stuur en knalde op de linkerachterkant van een geparkeerde Mini Cooper.

Door de klap ging de wagen over kop en kwam op het dak tot stilstand. Een ambulance snelde ter plaatse om de man de eerste zorgen toe te dienen. Door het ongeval bleef de Zuiderlaan in de richting van de Zuidboulevard een tijdlang voor het verkeer afgesloten. (LSi)