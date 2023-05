Auto over de kop na botsing in Brugge, drie gewonden

Ter hoogte van de Dampoortbrug in Brugge gebeurde donderdagochtend een zwaar verkeersongeval, waarbij een wagen over de kop ging. Bij deze botsing tussen twee wagens vielen er in totaal drie gewonden.

De aanrijding gebeurde omstreeks 9.45 uur op het drukke kruispunt ter hoogte van de Dampoortbrug. De precieze omstandigheden zijn niet helemaal duidelijk, maar vast staat dat het tot een aanrijding kwam tussen twee wagens toen een van de voertuigen een manoeuvre maakte. Daarop kon een aankomend voertuig een aanrijding niet meer voorkomen.

Door de impact ging een van de wagens over de kop. De bestuurder zat gekneld en moest door de brandweer bevrijd worden. Er raakten in totaal drie mensen gewond. Door het ongeval was er enige tijd hinder op het kruispunt.