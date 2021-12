Auto over de kop in Knollestraat, bestuurster naar ziekenhuis

In de Knollestraat nabij Veurne is een 28-jarige vrouw donderdagochtend lichtgewond geraakt toen ze de controle over het stuur van haar auto verloor en over de kop ging.

Het ongeval gebeurde even voor 8 uur in de Knollestraat tussen de deelgemeentes Steenkerke en Eggewaartskapelle. Een 28-jarige vrouw uit de regio van Veurne verloor er de controle over het stuur van haar wagen. Het ongeval heeft niets te maken met een eventuele ijsplek want de temperaturen waren op dat ogenblik alweer positief.

Voorwerp op de weg

De vrouw verklaarde aan een toegesnelde politieploeg van Spoorkin dat ze moest uitwijken voor een voorwerp dat op de weg lag. Daardoor kwam ze met haar rechterwielen in de zachte berm terecht gekomen en wilde ze corrigeren door haar stuur over te draaien maar werd haar wagen zo stuurloos en ging ze over de kop. Haar wagen eindigde in het midden van de rijbaan. De vrouw kon op eigen kracht haar wagen verlaten. Ze raakte lichtgewond en werd voor verzorging naar het AZ West in Veurne gebracht. Haar wagen raakte flink beschadigd en werd getakeld. Door het ongeval was de Knollestraat een tijdlang afgesloten voor het verkeer. (JH)