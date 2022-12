Auto over de kop in Assebroek

Zondagmorgen even over 7 uur gebeurde in de Sint-Trudostraat in Assebroek, Brugge, een ongeval. Een bestuurder raakte ter hoogte van de verkeersdrempel aan de Rapaertstraat de controle over haar voertuig kwijt.

Ze raakte daarbij een paaltje en kwam op haar zijkant terecht. De brandweer kwam ter plaatse om de vrouw te bevrijden maar die kon op eigen kracht haar voertuig verlaten. Ze kwam met de schrik vanaf.

Door het ongeval lagen er heel wat brokstukken op de weg. De brandweer maakte de weg weer vrij. De politie deed de nodige vaststellingen. Bij het ongeval waren geen andere voertuigen betrokken. De straat was door het ongeval en de nodige takelwerkzaamheden even afgesloten voor het autoverkeer.