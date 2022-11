Auto over de kop door overstekend dier bij Ieper

Een auto ging dinsdagochtend vroeg over de kop op een landelijke weg bij Ieper door een overstekend dier.

Politiezone Arro Ieper kreeg dinsdagochtend rond 5.00 uur melding van een verkeersongeval op de Begijnenbosstraat bij Ieper.

Een auto was er over de kop gegaan na een uitwijkmanoeuvre voor een overstekend dier. Om welk dier het precies ging, was volgens de politie niet duidelijk.

De bestuurder, een man van 26 jaar uit Ieper, was niet gewond. Zijn voertuig liep zware schade op en moest getakeld worden.

