Auto op zijn dak in Veurne

Zondagmorgen rond 4 uur verloor een bestuurder om onbekende reden de controle over zijn voertuig in de Rodestraat in Veurne.

De bestuurder reed daarbij tegen het achterwiel van een gestationeerde personenwagen Skoda van een bewoonster van de Rodestraat. Door de aanrijding ging de wagen over de kop en kwam dwars in de straat op zijn dak tot stilstand.

De brandweer werd verwittigd voor een geknelde bestuurder, maar moest uiteindelijk niet tussenkomen. De bestuurder kon op eigen kracht zijn voertuig verlaten. Hij werd licht gewond naar het ziekenhuis overgebracht. De Rodestraat was een tijd onderbroken tot de wagen was getakeld, ook de aangereden wagen moest worden getakeld.