Auto-ongeluk zorgt voor ellenlange file in Izegem

Op maandag 15 mei om 14 uur veroorzaakte een aanrijding tussen twee automobilisten een ellenlange file in Izegem. Na een half uurtje kon het verkeer opnieuw zijn normale gang gaan. Gelukkig gaat het ongeval zelf vooral om wat blikschade zonder veel erg.

In de Dirk Martenslaan ter hoogte van het postkantoor en de ING-bank reed een automobilist de auto voor zich aan. Een vrachtwagenchauffeur op het andere rijvak zag het gebeuren en bleef ter plaatse staan en stapte uit om te helpen. Het verkeer kwam op deze drukke straat stil te staan. Zo was er op beide rijvakken al snel file tot aan het rondpunt aan Keurslager Rik en Ann.

Serieuze file

Door de opstopping aan het rondpunt reikte de rij auto’s al snel tot aan het Blauwhuis in de Gentseheerweg. Ook in de Gentstraat kwam het verkeer vast te staan. De politie, die ook in de Dirk Martenslaan gevestigd is, kwam na een kwartier ter plaatse om de vaststellingen te doen waarna het verkeer opnieuw op gang kon komen. (RV)