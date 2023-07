Auto mocht rijbaan niet dwarsen bij dodelijk ongeval in Oostende

Een 37-jarige motorrijder is woensdagavond om het leven gekomen bij een verkeersongeval in Oostende. Volgens de verkeersdeskundige kwam de Oostendenaar in botsing met een wagen die op die plaats de rijbaan niet mocht dwarsen. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge.

Het ongeval deed zich rond 19.30 uur voor op de Tweebruggenstraat (R31), in de buurt van de zogenoemde blauwe bruggen. Een personenwagen kwam uit de Houtkaai en wou de Tweebruggenstraat dwarsen om richting Kennedyrotonde te rijden. Daarbij kwam het voertuig in botsing met een motorrijder die op de Tweebruggenstraat richting Bredene reed. De hulpdiensten snelden nog ter plaatse, maar voor het slachtoffer kwam alle hulp te laat. De 37-jarige Oostendenaar overleed ter plaatse.

Verkeersdeskundige aangesteld

De Brugse afdeling van het parket West-Vlaanderen heeft een verkeersdeskundige aangesteld om de precieze omstandigheden van het ongeval te onderzoeken. Volgens de eerste bevindingen van de expert ging de automobilist in de fout bij het dwarsen van de Tweebruggenstraat. Op die plaats mocht hij een dergelijk manoeuvre immers niet maken.

Bovendien liet de lokale politie van Oostende woensdagavond al weten dat de automobilist wellicht gedronken had. De 23-jarige man uit Gistel blies alarm, wat wijst op een alcoholintoxicatie tussen 0,5 en 0,8 promille. Het is echter nog wachten op de resultaten van de analyse van het bloedstaal.