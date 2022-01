Auto mist rotonde en belandt in water, inzittenden spoorloos

Zondagmorgen even voor 3 uur gebeurde aan de rotonde van de Sluisstraat met de Hazegrasstraat in Westkapelle, Knokke-Heist een bizar ongeval. Een auto die uit de richting van Nederland kwam, miste de rotonde, reed vervolgens door de vangrail en belandde in het koude water.



Aanvankelijk werd gedacht dat er nog personen in de wagen zaten maar duikers van de brandweer konden niemand aantreffen. Hoeveel personen in de auto zaten en hoe ze uit de gezonken auto geraakten is nog onduidelijk. Dat ze blijkbaar zonder kleerscheuren uit de wagen en op het droge geraakten, is op zich al opmerkelijk.

De politie zal de betrokkenen thuis zeker een bezoekje brengen. De wagen werd getakeld en is goed voor de schroothoop. Voor zover bekend waren er geen andere voertuigen bij het ongeval betrokken.

(JVM)