Auto mist afrit op E40 ter hoogte van Loppem en belandt tegen boom

Zondagmorgen rond 9 uur gebeurde op de E40 ter hoogte van Loppem een ongeval.

Een Britse bestuurder die in de richting van Brussel reed en de afrit wou nemen, ging door een nog onduidelijke reden aan het slippen en belandde in de berm tegen een boom. De man werd door de hulpdiensten uit zijn voertuig geholpen en naar het ziekenhuis overgebracht. Door het ongeval was de afrit Loppem volledig versperd en was de afrit afgesloten. Omrijden kon via Brugge. Bij het ongeval waren geen andere voertuigen betrokken.