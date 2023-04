Auto met vijf inzittenden knalt tegen boom: twee slachtoffers in ziekenhuis

In de Leopold III-laan in Kortrijk knalde zaterdagavond een zware Audi tegen een boom op de middenberm. In de wagen zaten vijf jongeren, waarvan er twee in het ziekenhuis belandden.

De bestuurder van de wagen raakte in een kleine bocht in de straat de controle over het voertuig plaats. De Audi knalde daarop tegen een boom op de middenberm en liep zware schade op. Zowel brandweer als de MUG-dienst kwamen ter plaatse.

Er werd een scherm geplaatst om alles een beetje te onttrekken aan het zicht van de omstanders. Van de vijf inzittenden, raakte een iemand gewond aan de arm. Twee van de vijf werden opgenomen in het ziekenhuis.

De Audi was eigendom van een verhuurfirma, waarvan de zaakvoerder ter plaatse kwam. De bestuurder was dus niet de eigenaar van de wagen.