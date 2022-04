Auto met drie minderjarigen belandt op dak, maar inzittenden verdwijnen voor hulpdiensten arriveren

Bij het landelijke Westhoekdorpje Passendale gebeurde zaterdagavond een opmerkelijk ongeval. Een auto met een man en drie minderjarigen ging over de kop en belandde op zijn dak, maar bij aankomst van de hulpdiensten was niemand meer te bespeuren. Twee kinderen werden even later aangetroffen in de spoedafdeling van het ziekenhuis, maar de bestuurder – wellicht de vader – blijft spoorloos.

Een BMW belandde zaterdag even voor 21 uur op zijn dak na een bocht bij een woning in de Vierde Regiment Karabiniersstraat in de Zonnebeekse deelgemeente Passendale. Getuigen zagen dat de inzittenden – een man en drie minderjarigen – op eigen kracht uit het voertuig waren geraakt en dat de bestuurder bloedde ter hoogte van het hoofd. Een passant stopte en bood hulp, maar de bestuurder gaf aan dat dit niet nodig was. Wellicht kwam de bestuurder aangereden vanuit Passendale en verloor hij de controle in een bocht. De wielen kwamen in de berm aan de linkerkant van de rijbaan terecht, waarop de wagen knalde tegen enkele bakstenen boven een duiker en over de kop ging.

Opvallend: toen ploegen van politiezone Arro Ieper en Brandweer Westhoek ter plaatse kwamen, waren de bestuurder en drie kinderen verdwenen. De 51-jarige bestuurder is wellicht de vader en zou met het oudste kind – een meisje van zeventien – naar huis gegaan zijn in buurgemeente Moorslede, maar de politie kon hem nog niet aantreffen of contacteren. De jongste kinderen – twee jongens van elf en dertien – werden opgehaald door de moeder en overgebracht naar het Jan Yperman Ziekenhuis. Het kind van elf zou licht gewond zijn.

Verhoor

“De man wordt uitgenodigd voor verhoor”, klinkt het formeel bij politiezone Arro Ieper. De BMW was zwaar beschadigd en moest getakeld worden. De brandweer ruimde de brokstukken van het voertuig en van de kapotgereden duiker op en reinigde het wegdek met water. De nabijgelegen nieuwe woning liep geen schade op.

De Vierde Regiment Karabiniersstraat was vanaf het kruispunt met de ’s Graventafelstraat tot net voor het begin van de bebouwde kom van Passendale afgesloten voor het verkeer. Tegen 22.45 uur was alles opgeruimd en kon het verkeer opnieuw door. Zes jaar geleden gebeurde een gelijkaardig ongeval op die plek: een auto miste de bocht, raakte een grote steen boven de duiker en belandde op zijn zijkant, vlak naast de oude woning die er toen nog stond. (TP)