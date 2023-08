Auto met caravan in de gracht op E40 ter hoogte van Adinkerke

Voor een Nederlands koppel en hun kindje uit de streek van Gouda is hun vakantietrip naar Frankrijk bruusk geëindigd op enkele kilometer van de Franse grens in Adinkerke. Hun wagen met caravan werd aangereden door een Britse BMW, waardoor de Nederlandse bestuurder de controle over zijn voertuig verloor.

De wagen met caravan van het Nederlandse koppel begon te slingeren, de caravan sloeg om in de gracht naast de snelweg. De wagen kwam op de ventweg naast de autoweg terecht. De Engelse wagen was vooral vooraan beschadigd en moest getakeld worden.

Geen gewonden

De wagen en de caravan van het Nederlandse koppel raakten onherstelbaar beschadigd en moesten eveneens getakeld worden. Gelukkig vielen er geen gewonden. Gedurende de takeling, die heel wat tijd in beslag nam, werd één baanvak afgesloten. (JTV)