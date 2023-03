Auto met aanhangwagen knalt tegen boom, twee inzittenden overgebracht naar ziekenhuis

Een auto met aanhangwagen belandde zaterdag tegen een boom in de Ieperstraat bij Geluwe. Een van de twee inzittenden zat gekneld in het voertuig en raakte zwaar gewond. Beide twintigers werden overgebracht naar het ziekenhuis, hun toestand is stabiel.

Langs de Ieperstraat bij de Wervikse deelgemeente Geluwe raakte een Volkswagen Polo met een aanhangwagen zaterdagvoormiddag in de berm naast de rijbaan. De auto knalde tegen een boom en kwam tot stilstand op het fietspad. De aanhangwagen, die geladen was met gestabiliseerd zand, kwam schuin tot stilstand op de berm tussen het fietspad en een landbouwveld. De impact en de schade waren aanzienlijk. In de wagen zaten twee personen, een vrouw van 23 jaar uit Wervik aan het stuur en een man van 23 uit Zonnebeke, die gekneld zat op de passagiersstoel.