Auto loopt zware schade op na aanrijding van wegversmalling in Zarren

De nieuwe wegversmallingen in verschillende bebouwde kommen in Kortemark blijven voor beroering zorgen bij buurtbewoners. Woensdagnacht liep een Audi zware schade op nadat de bestuurder over het obstakel reed in de Klerkenstraat in Zarren.

“De auto is wellicht rijp voor de schroothoop”, zucht de vader van de eigenaar. Volgens bewoners gebeurden op twee maanden tijd al een tiental aanrijdingen. “Dat is overdreven, maar elke aanrijding betreuren we. We voorzien om nogmaals extra zichtbaarheid te geven met gele kokers”, zegt schepen van Mobiliteit Lynn Vermote (Zeker 8610).

Net voor en na nieuwjaar besloot het gemeentebestuur om wegversmallingen aan te leggen in zeven straten aan de bebouwde kom: de Handzamestraat, Koekelarestraat, Ichtegemstraat, Klerkenstraat, Edewallestraat, Gitsstraat en Ieperstraat. Bedoeling is om steeds de snelheid naar beneden te halen en de veiligheid te verhogen. Maar heel wat inwoners uiten al weken hun ongenoegen over die wegversmallingen en stippen aan dat het net verkeersveiligheid opwekt. “Bruuske remmanoeuvres en slechte zichtbaarheid hebben al tot tal van aanrijdingen geleid, zeker een tiental”, opperen ze. Al enkele dagen na de installatie ervan werden de palen in de Handzamestraat aangereden en liep een Volvo zware schade op in de Ichtegemstraat.

“Totaal verrast”

Woensdagnacht was het weer prijs in de Klerkenstraat. Een man uit Klerken die om 1 uur in zijn Audi A4 richting Klerken reed ging dwars over de wegversmalling heen. “Hij reed nochtans traag huiswaarts en had niet gedronken”, zegt zijn vader. “Hij werd totaal verrast door die wegversmalling, zeker omdat er geen eerder bord stond en de straatverlichting ook niet werkte. De schade aan de auto is aanzienlijk. We vrezen dat die rijp is voor de schroothoop, want ze is ook al tien jaar oud. Volgens wat we hoorden van de politie zouden de borden op de wegversmalling niet reglementair geplaatst zijn. Ze staan te hoog en zijn daarom moeilijk zichtbaar.” De knipperlichtjes die de gemeente na de vorige aanrijdingen in de grond voor de versmallingen liet aanleggen werkten wél.

Gele kokers

“Het klopt dat onze borden iets hoger staan dan in buurgemeenten maar die zijn wel degelijk wettelijk”, reageert bevoegd schepen Lynn Vermote (Zeker 8610). “Dit zullen we zeker nog nagaan. Tien aanrijdingen is ook sterk overdreven, wij kregen meldingen van een viertal. We nemen de opmerkingen en veiligheid zeker ter harte, want ook wij willen niet dat iemand schade lijdt. We plaatsten al knipperlichtjes in de weg maar zullen nu rond de palen nog extra gele kokers aanbrengen aan de palen, wat het geheel nog meer zichtbaarheid moet geven. Nu zijn er reflectorbanden aangebracht. De bedoeling van die wegversmallingen blijft de veiligheid: het haalt wel degelijk de snelheid in de bebouwde kommen naar beneden en dat was nodig.” (JH)