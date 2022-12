Auto komt in gracht terecht in Zwevegem

Woensdagavond raakte een bestuurder gewond toen hij met zijn wagen in de gracht terecht kwam in Zwevegem.

Even voor 21 uur woensdagavond gebeurde een ongeval in de Blokellestraat in Zwevegem. Een autobestuurder reed er richting Zwevegem-Knokke en verloor in de lichte bocht even over de oprit naar de Transfosite de controle over het stuur.

Hij ramde een tweetal verkeersborden, kwam in de gracht terecht en kwam tegen een duiker tot stilstand. De gewonde bestuurder zat niet gekneld in zijn voertuig maar diende toch met enige omzichtigheid door de toegesnelde brandweermannen uit zijn zwaar beschadigde voertuig gehaald te worden. Onder begeleiding van de MUG-dienst werd hij naar het ziekenhuis overgebracht. De Blokellestraat bleef enige tijd voor het verkeer afgesloten. De chauffeur verkeerde niet in levensgevaar. (GJZ)