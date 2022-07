Auto knalt tegen vrachtwagen langs N391 tussen Harelbeke en Zwevegem

Woensdagavond omstreeks 17.15 uur reed een personenwagen tegen een vrachtwagen langs de N391 op de grensscheiding van Harelbeke met Zwevegem.

De personenwagen reed op de ovonde op de N391 op de grensscheiding van Harelbeke met Zwevegem. Toen hij de afslag wilde nemen richting Deerlijkstraat, verloor de chauffeur de controle over het stuur en reed over een vluchtheuveltje om op een vrachtwagen te botsen die uit de andere richting kwam. Waarom de wagen plots van zijn rijvak afweek, was niet meteen duidelijk. Vermoedelijk was de chauffeur onwel geworden.

Hij werd voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis.

Terwijl de politie de vaststellingen deed, zorgde de brandweer voor beveiliging. Daarna diende men nog het wegdek te reinigen. Mede door het spitsuur veroorzaakte het ongeval nogal wat verkeershinder op dit drukke punt. (GV)