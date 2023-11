Auto knalt tegen kappelletje in Heestert

Maandagavond kwam een personenwagen terecht tegen het kappelletje in de Pontstraat in Heestert.

Het ongeval gebeurde even over 19u30. Een auto kwam uit de Arteveldestraat gereden en wellicht was de bestuurster verstrooid, want ze reed op het kruispunt gewoon rechtdoor tegen een kappelletje.

Omdat de auto begon te roken, werd de brandweer ter hulp geroepen. Zij dienden niet te blussen maar kregen wel een andere opdracht, zich ontfermen over de hond die de vrouw mee had in de wagen.

De bestuurster kon zelf het voertuig verlaten, maar werd toch ter controle naar het ziekenhuis overgebracht. Zowel de wagen als het kappelletje werden zwaar beschadigd. (GJZ)